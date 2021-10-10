Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Испания - Франция: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

В оккупированном Донецке в масштабном ДТП пострадали девять человек – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 октября, 19:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Маршрутка №121 столкнулась с легковушкой в оккупированном Донецке – в Сети пишут о многих пострадавших
В оккупированном Донецке в ДТП попала маршрутка
В оккупированном Донецке в ДТП попала маршрутка / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Донецке в воскресенье, 10 октября, на пр. Ильича произошло ДТП с участием автобуса №121 и легковушки. В результате пострадали девять человек.

Об этом сообщается в соцсетях.

Реклама

По предварительным данным, погибших нет, но есть пострадавшие. Сейчас движение в районе ДТП затруднено.

Позже "Руководитель администрации" города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате аварии по пр. Ильича пострадали девять человек.

Реклама
Фото: Типичный Донецк

У одной из пострадавших ударом выбило зубы, еще у одного пострадавшего сломан нос.

Самые частые причины ДТП в Украине

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

10 октября 1991. В Центральной избирательной комиссии были вручены удостоверения кандидатов на должность президента Украины

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

86 068

заболело за неделю в Украине

+37%

Вакцинация
По состоянию на 9 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 115 249
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 529 594
Всего введенных доз 13 644 843
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять