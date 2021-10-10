В оккупированном Донецке в масштабном ДТП пострадали девять человек – фото

В оккупированном Донецке в воскресенье, 10 октября, на пр. Ильича произошло ДТП с участием автобуса №121 и легковушки. В результате пострадали девять человек.
Об этом сообщается в соцсетях.
По предварительным данным, погибших нет, но есть пострадавшие. Сейчас движение в районе ДТП затруднено.
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Позже "Руководитель администрации" города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате аварии по пр. Ильича пострадали девять человек.
У одной из пострадавших ударом выбило зубы, еще у одного пострадавшего сломан нос.
Самые частые причины ДТП в Украине
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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