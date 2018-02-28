Двенадцать месяцев плена: история двадцатилетнего бойца ВСУ

Сегодня, 23:40

Валентин Богдан женился в 20 лет, но вместо медового месяца поехал контрактником на войну


Двенадцать месяцев в четырех стенах без солнца, свежего воздуха и нормальной пищи. Выдержал, пережил, не сдался. Один из самых молодых военнослужащих ВСУ Валентин Богдан рассказал о жизни в плену. Как теперь живет на свободе, о чем мечтает и планирует ли снова возвращаться в ряды украинской армии?

Валентин Богдан женился в 20 лет. Но вместо медового месяца поехал контрактником на войну. Крымское, Попасная, Новоалександровка, в зоне АТО пробыл почти год. Родным звонил каждый день. До декабря 2016-го.

Что сын в плену, матери сказал его командир по телефону. Через месяц, в коротком звонке домой, это подтвердил и сам Валентин. Мама решила, поедет за сыном к боевикам.

Только 9 месяцев спустя – в сентябре – Александре сообщили: сын в Луганском СИЗО. И вскоре домой пришло письмо.

После письма, звонок от сына. А через день и видео из плена. И весточка о том, что Валентин в списке на обмен.

Дождались. В декабре с цветами и слезами радости его встречает все село.

Сейчас Богдан в отпуске, восстанавливает здоровье после плена. В основном дома с родными. Говорит, отвык от людных мест.

Разлука с женой, признается, только укрепила их отношения. А еще молодожены мечтают о собственном жилье. В родительском доме, где живут сейчас, всех вместе 9 человек.

Испытание пленом не сломали Валентина. Гордится, что служил и радуется, что вернулся живой. Говорит, год точно побудет гражданским. А потом снова на передовую.
видео, обмен, плен

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