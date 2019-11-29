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В ООС сообщили о больших потерях боевиков за неделю

29 ноября, 13:02

Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага и хорошо потрепали оккупантов

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики понесли серьезные потери за последнюю неделю – украинские военные ответным огнем нанесли немалый урон врагу. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

"С 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага", – сообщили в ООС, ссылаясь на данные разведки.

В штабе Объединенных сил напоминают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

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Отметим, что на Донбассе продолжаются обстрелы, противник ни на день не прекращает огонь. Так, 28 ноября боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбассе боевики подорвались на мине и понесли серьезные потери. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, сколько бойцов потеряли оккупационные войска.

А тем временем смотрите в сюжете, что происходит на передовой, и какая там сейчас обстановка:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

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