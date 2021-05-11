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"В пьяном угаре": боевики на УАЗе подорвались на своей же мине

11 мая, 17:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские военные из горно-штурмовой бригады рассказали, где оккупанты умудрились наехать на свою противотанковую мину

/ Фото: Минобороны РФ

Пока на передовой не утихают обстрелы, в тылу боевики подорвались на автомобиле, наехав на свою же мину. Потери врага устанавливаются, но транспортное средство точно уничтожено.

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Об этом говорится в сообщении 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

Военные отмечают, что произошло это около 13:00 в районе поселка Бетманово (бывший Красный Партизан), что на оккупированной территории.

"Представители российско-оккупационных войск, скорее всего находясь в пьяном угаре по случаю празднования очередного дня недореспублики, передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62. В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен. В связи с этим взять кровь у водителя на анализ по установлению количества алкоголя в крови – не представляется возможным. Сколько еще пьяниц было в транспортном средстве, и что кроме них УАЗ перевозил – устанавливается", – говорится в сообщении.

В то же время украинские военные продолжают соблюдать договоренности о режиме прекращения огня.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне мы показывали видео уничтожения боевика с помощью квадрокоптера.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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