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В рядах ВСУ снова вспышка коронавируса: десятки зараженных за сутки

18 августа, 11:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Всего в армии остаются инфицированными 449 человек

Число новых заболевших коронавирусом в рядах ВСУ снова исчисляется десятками. За прошедшие сутки, 17 августа, зафиксировали 35 случаев COVID-19. Всего в Украине болеют 449 военнослужащих, об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ.

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За все время эпидемии в Вооруженных силах выздоровели 785 человек, летальных случаев – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 702 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 86 человек.

Сообщается, что в медучреждениях находятся 9 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 26 человек.

Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

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Также напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

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Кроме того, о вспышке коронавируса в общежитии столичного Политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Донбасс статистика ВСУ инфекция военнослужащие заражение коронавирус COVID-19
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