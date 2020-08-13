Коронавирус в армии: за сутки обнаружили рекордное число больных

Из новых новых заболевших семеро попали в больницы

В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки зафиксировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 13 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом, болеет 354 человека", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что всего за время эпидемии в рядах ВСУ выздоровели 727 человек, было зафиксировано шесть летальных исходов. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 680 человек.

Из 47 заболевших семеро были госпитализированы. Состояние пациентов удовлетворительное.

Реклама

Ранее мы сообщали о том, что коронавирус унес жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Летальный исход зафиксировали в Житомирской области. Женщина с 24 июля находилась на амбулаторном лечении дома, но из-за ухудшения состояния 2 августа ее госпитализировали. 3 августа больную подключили к аппарату ИВЛ, но ее жизнь спасти не удалось – женщина умерла утром 9 августа.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама