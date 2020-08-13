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Коронавирус в армии: за сутки обнаружили рекордное число больных

13 августа, 12:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

Из новых новых заболевших семеро попали в больницы

В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки зафиксировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 13 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом, болеет 354 человека", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что всего за время эпидемии в рядах ВСУ выздоровели 727 человек, было зафиксировано шесть летальных исходов. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 680 человек.

Из 47 заболевших семеро были госпитализированы. Состояние пациентов удовлетворительное.

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Ранее мы сообщали о том, что коронавирус унес жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Летальный исход зафиксировали в Житомирской области. Женщина с 24 июля находилась на амбулаторном лечении дома, но из-за ухудшения состояния 2 августа ее госпитализировали. 3 августа больную подключили к аппарату ИВЛ, но ее жизнь спасти не удалось – женщина умерла утром 9 августа.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ВСУ инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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