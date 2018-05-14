В школе на Донбассе распылили слезоточивый газ, детей эвакуировали

Сегодня, 13:58

В школе были взяты образцы воздуха на анализ

Детей эвакуировали. Скриншот
Детей эвакуировали. Скриншот

Неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение об инциденте поступило в отделение полиции от начальника отдела образования Марьинской гражданско-военной администрации.

В школе учатся 75 детей. Сейчас занятия приостановлены, школьников отпустили домой. В полиции отметили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.

В школе были взяты образцы воздуха на анализ. Факт инцидента зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан. В полиции добавили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в школе Павлограда распылили таинственное веществоПравоохранители эвакуировали всех 680 учеников. Директор и преподаватели действовали согласно инструкции.

Напомним, 8 мая, во время утренней линейки в черкасской школе № 8 произошло массовое отравление детей – школьники теряли сознание прямо на линейке. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал возможную причину отравления школьников. Он считает, что это могло произойти из-за возможного локального распыления неизвестного вещества.
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Источник:

"Сегодня"

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