В школе Павлограда распылили таинственное вещество, сотни детей эвакуированы

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции во главе с главой Павлоградского отдела полиции

В одной из школ Павлограда (Днепропетровская область) распылили неизвестный газ. Событие произошло сегодня, около 12 часов в СОШ №15. По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в помещении учебного заведения слышно запах газа.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции во главе с главой Павлоградского отдела полиции, начальником местного управления ДСНС, газовая служба, представители городской власти. Об этом сообщает 5632.com.ua.

Павлоградские правоохранители эвакуировали всех 680 учеников. Директор и преподаватели действовали согласно инструкции.

Информация об утечке газа не подтвердилась.

Предварительно установлено, что на первом этаже, в мужском туалете, неизвестный открыл баллончик с перечным газом.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Полицейскими проводятся мероприятия по установлению лица или лиц причастных к указанному событию.

В настоящее время в медицинские учреждения никто из учеников не обращался.

Напомним, 8 мая, во время утренней линейки в черкасской школе № 8 произошло массовое отравление детей – школьники теряли сознание прямо на линейке. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал возможную причину отравления школьников. Он считает, что это могло произойти из-за возможного локального распыления неизвестного вещества.