Массовое отравление детей в Черкассах: Гройсман назвал возможную причину

Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Черкассы заявил, что главная версия массового отравления школьников на линейке, от которого пострадали десятки детей, – локальное распыление неизвестного вещества.

"Первая версия – произошло распыление локально какого-то вещества. Правоохранители работают. Никаких случаев в других заведениях в Черкассах нет. Сейчас ни на месте, ни в воздухе, ни в воде никаких вредных веществ не обнаружили", – подчеркнул премьер в ходе брифинга, видео с которого было опубликовано на его странице в Facebook.

По его словам, именно по этой причине расследование склоняется к мысли о том, что "это распылено в момент проведения мероприятия, все остальное будут делать лаборатории".

"Если будет установлено вещество, об этом будет сообщено", – пообещал глава правительства.

Ранее мы сообщали, что по факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Между тем, по данным Минздрава, всего за помощью врачей в Черкассах обратились 94 ребенка. Было госпитализировано 53 школьника и двое учителей, 11 детей находятся в реанимации.