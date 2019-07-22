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В СНБО намерены предпринять радикальные меры из-за паспортизации жителей Донбасса

22 июля, 08:37

По словам Данилюка, паспортизация Донбасса – это спланированная провокация

Фото: Getty Images

В Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Данилюк на вопрос о том, готова ли Украина ввести национальные санкции за российскую паспортизацию Донбасса, ответил, что "конечно".

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", – сказал он.

Как сообщали "Сегодня", на паспортизацию Донбасса Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

А тем временем 17 июля в Минске договорились о перемирии под выборы, допуск ОБСЕ и обмен пленными. Кроме того, на Донбассе должны наладить мобильную связь и восстановить мост в Станице.

Смотрите также видео, в котором президент Владимир Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе:


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Тег Донбасс, санкции, паспорт, ОРДЛО

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Источник:

Интерфакс-Украина

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