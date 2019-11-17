В Станице Луганской на КПВВ умер молодой человек – СМИ

/ Фото: Facebook

В Луганской области, на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", умер молодой мужчина.

По словам очевидца, смерть была зафиксирована 17 ноября, на подконтрольной Украине части КПВВ, сообщает "Громадське".

Как рассказал свидетель происшествия, медики пытались реанимировать мужчину, однако безуспешно. Причина его смерти пока неизвестна.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил принять меры для обеспечения ремонта моста в Станице Луганской до 27 ноября. Кроме того, он позаботился, чтобы рабочим была обеспечена безопасность.

В этом же указе глава государства отдал поручение безотлагательно принять меры по обустройству и содержанию контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда на Донбассе, а также проработать вопрос упрощения перемещения лиц и товаров через КПВВ.

Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим, в связи с этим время для пересечения сократилось. Осенью пограничники пропускают граждан через КПВВ с 07:00 до 18:30.

Отметим, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной. Подробнее в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram