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В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста

2 ноября, 20:27

Монтаж первой металлоконструкции завершился 31 октября

В Станице Луганской начали монтаж второй металлоконструкции моста, который должен быть готов к 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Стоит отметить, что монтаж первой металлоконструкции завершился 31 октября.

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"2 ноября, подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" в 7:40 продолжили 10 представителей ООО "Укртрансмост". В работе они задействовали бортовую машину, автоподъемник и автокран. К сварочным работам приобщились пять человек", – говорится в сообщении.

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Известно, что металлоконструкции пролета моста обработали с помощью пескоструйного аппарата.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.

Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

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Донбасс ремонт мост Станица Луганская

Источник: Сегодня

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