В Станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению моста

С украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 – в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице ООС в Facebook.

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"(На месте) продолжают работать представители ООО "Укртрансмост" и пиротехнические подразделения ГСЧС. Градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварки. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезание железных остатков разрушенного моста", - говорится в сообщении.

Напомним, что у пункта пропуска в Станице Луганской также строят автобусную остановку. Недавно строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

Кроме того, стало известно, что мост в Станице Луганской может быть построен раньше срока. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко. По словам парламентария, он приехал без предупреждения, чтобы проверить, как продвигается строительство.

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