В ВСУ опознали тело погибшего солдата: имя и фото героя

Третьей жертвой циничного обстрела эвакуационной группы под Зайцево стал сержант Ярослав Журавель

Оккупанты передали на подконтрольную Украине территорию тело погибшего военнослужащего, который считали раненым в результате обстрела врагом эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево 13 июля.

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Как сообщили 22 июля в пресс-центре Объединенных сил, опознание и судебно-медицинская экспертиза тела показали, что им оказался 40-летний сержант 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослав Журавель.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", – отметили в ООС.

Церемония чествования и прощания состоится в 11.00 23 июля на родине героя – в селе Андреевка, Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Ярослав Журавель. Фото: facebook.com/profile.php?id=100004206151975

У погибшего военного остались жена и двое дочерей.

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Напомним, что в результате обстрела эвакуационной группы, которая 13 июля прибыла за погибшим командиром разведвзвода, также погиб военный медик Николай Ильин. 22 июля с ним простились в киевском Соборе Святого Александра.

Кроме того, военнослужащим, погибшим во время выполнения боевого задания в этот день, оказался лейтенант 35-й отдельной бригаде морской пехоты Дмитрий Красногрудь ("Мир"). 17 июля его похоронили в городе Лиман Донецкой области.

Как обстоит ситуация на фронте сейчас, смотрите в видеосюжете:

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