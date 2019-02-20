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Офицер ВСУ показал ликвидированного на Донбассе боевика (фото)

Сегодня, 10:30

Ранее ликвидированный предатель Украины служил в украинской милиции, но затем перешел на сторону оккупантов

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
Офицер ВСУ показал ликвидированного на Донбассе боевика (фото) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0f/7ae/5c6d0f7ae7ab1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0f/7ae/5c6d0f7ae7ab1.jpg Донбасс Ранее ликвидированный предатель Украины служил в украинской милиции, но затем перешел на сторону оккупантов

Воины Объединенных сил на Донбассе продолжают успешно зачищать украинскую землю от врага. На этот раз уничтожен очередной предатель Украины. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, бесславная "бригада-200" приняла пополнение 18 февраля – уничтожен был боевик из Шахтерска Лыков Александр.

"Штирлиц" отметил, что ликвидирован предатель, предположительно, в районе Приазовья.

 

Отметим, что, судя по фото в соцсети, боевик ранее состоял на службе в украинской милиции.

Напомним, как сообщали в штабе Объединенных сил, 18 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ и уничтожили девять оккупантов.

Также "Штирлиц" на днях показывал уничтоженного на Донбассе предателя Украины "Жору". По его словам, украинские военные ликвидировали боевика Евгения Тарабанова с позывным "Жора", который родом из Антрацита. Произошло это ориентировочно 30-31 января. Как уточняется в базе "Миротворца", боевик был уничтожен под Горловкой.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевик

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