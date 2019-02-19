На Донбассе уничтожен предатель Украины "Жора": в ВСУ показали фото

Боевик нарвался на жесткий ответный огонь украинских военных, в соцсетях пишут о его жуткой гибели

Фото: соцсети.

На Донбассе уничтожен предатель Украины "Жора": в ВСУ показали фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bb2/c42/5c6bb2c420735.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bb2/c42/5c6bb2c420735.jpg 2019-02-19T09:41:46+02:00 Донбасс Боевик нарвался на жесткий ответный огонь украинских военных, в соцсетях пишут о его жуткой гибели

Бесславная "бригада-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) продолжает пополняться новыми "воинами Л/ДНР". На этот раз был ликвидирован местный боевик из Луганской области. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, украинские военные ликвидировали боевика Евгения Тарабанова с позывным "Жора", который родом из Антрацита. Произошло это ориентировочно 30-31 января. Как уточняется в базе "Миротворца", боевик был уничтожен под Горловкой.

В то же время как пишут в группе "Новая Горловка" в соцсетях, убит был "Жора" на позиции Зайцево-Гольма – ему практически голову оторвало.

Как сегодня сообщали в штабе Объединенных сил, 18 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ и уничтожили девять оккупантов.

Отметим, как на днях стало известно, кадровый военный ВСУ попал в плен боевиков. Им оказался боец 128-й бригады Игорь Мирончук. Военные отметили, что боевики записали и смонтировали с целью пропаганды видео, на котором фигурирует украинский пленный.

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