За январь боевики понесли большие потери на Донбассе

За первый месяц 2021 года оккупационные войска понесли немалые потери. Только за январь подразделения оккупантов недосчитались более 60 человек убитыми на передовой, небоевыми смертями и пострадавшими. Об этом сообщил в Twitter офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим.
Стоит отметить, что большинство потерь боевиков – небоевые (это может быть и по болезни, из-за пьянства и наркомании, неуставных отношений, ДТП, неаккуратное обращение с оружием, подрывы на своих же минах).
Потери боевиков с 1 января по 1 февраля составили 62 человека:
- безвозвратные (200-е) – 19 человек (4 – боевые, 15 – небоевые);
- санитарные (300-е) – 43 (3 – боевые, 40 – небоевые);
- военная техника – 4 единицы.
Как сообщали новости "Сегодня", за неделю боевики ранили пятерых армейцев, один из которых скончался в больнице.
А вот за 2020 год ВСУ хорошо покрошили оккупантов на Донбассе. Около тысячи убитых и раненных, десятки единиц техники.
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