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За январь боевики понесли большие потери на Донбассе

2 февраля, 10:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник облегчает задачу украинской армии – большинство потерь небоевые

За первый месяц 2021 года оккупационные войска понесли немалые потери. Только за январь подразделения оккупантов недосчитались более 60 человек убитыми на передовой, небоевыми смертями и пострадавшими. Об этом сообщил в Twitter офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим.

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Стоит отметить, что большинство потерь боевиков – небоевые (это может быть и по болезни, из-за пьянства и наркомании, неуставных отношений, ДТП, неаккуратное обращение с оружием, подрывы на своих же минах).

Потери боевиков с 1 января по 1 февраля составили 62 человека:

В тренде
Взрыв в жилом доме в Каменском: местные сомневаются в утечке газа
  • безвозвратные (200-е) – 19 человек (4 – боевые, 15 – небоевые);
  • санитарные (300-е) – 43 (3 – боевые, 40 – небоевые);
  • военная техника – 4 единицы.

Как сообщали новости "Сегодня", за неделю боевики ранили пятерых армейцев, один из которых скончался в больнице.

А вот за 2020 год ВСУ хорошо покрошили оккупантов на Донбассе. Около тысячи убитых и раненных, десятки единиц техники.

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Донбасс боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

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