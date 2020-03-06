Вернулась из Таиланда: у жительницы Донбасса заподозрили коронавирус

За женщиной сейчас наблюдают врачи

В Краматорске Донецкой области с подозрением на новый коронавирус из Китая госпитализировали женщину. Она только недавно вернулась из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Женщина в больницу попала 5 марта. Ее уже изолировали и взяли у нее биологический материал. Анализы женщины отправили в центр общественного здоровья в Киеве. Сейчас женщина находится под наблюдением специалистов и чувствует себя намного лучше. Результаты анализов медики планируют получить сегодня, 6 марта.

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Напомним, в Украине официально подтвердили один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов, у которого обнаружили COVID-19, сейчас чувствует себя лучше.

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"Мужчина находится в инфекционном отделении областной клинической больницы. Он чувствует себя хорошо, кашель облегчается, имеет хороший сон и аппетит", – рассказали в пресс-службе Черновицкой ОГА.

А тем временем Министерство иностранных дел Китая не видит оснований для каких-либо оправданий за распространение в мире коронавируса нового типа, впервые зафиксированного в китайском городе Ухане.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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