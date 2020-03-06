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Власти Китая заявили, что не будут извиняться за распространение коронавируса по миру

6 марта, 00:59

Денис Беспалов

На данный момент происхождение коронавируса еще не установлено, отметили в Пекине

Министерство иностранных дел Китая не видит оснований для каких-либо оправданий за распространение в мире коронавируса нового типа, впервые зафиксированного в китайском городе Ухане. Так представитель внешнеполитического ведомства страны Чжао Лицзянь прокомментировал в четверг на брифинге мнение политического обозревателя американского телеканала Fox News Джесси Уоттерса о том, что Пекину следует принести извинение за вспышку коронавируса.

"Коронавирус – общий враг человечества, от него страдают жители многих стран, - цитирует его МИД КНР на своем сайте. - Мнение о том, что Китай должен принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно".

"На данный момент происхождение коронавируса еще не установлено, и неважно, где он появился, – как Китай, так и другие страны стали его жертвами и совместно противостоят угрозе его распространения", – отметил Чжао Лицзянь.

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"В результате вспышки свиного гриппа в США в 2009 году более 18 тыс. человек погибли в 214 странах и регионах мира. Просил ли кто-нибудь тогда Вашингтон приносить извинения?" – добавил представитель китайского МИД.

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Напомним, в Китае сообщили, что начали испытания шести видов вакцин от коронавируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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Китай коронавирус

Источник: ТАСС

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