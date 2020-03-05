Спит и ест: врачи рассказали, что с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов

Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Мужчина находится в инфекционном отделении областной клинической больницы. Он чувствует себя хорошо, кашель облегчается, имеет хороший сон и аппетит", – говорится в сообщении.

Напомним, что мужчину госпитализировали еще 29 февраля с повышенной температурой и першением в горле. О коронавирусе стало известно только после получения результатов анализов 3 марта.

Реклама

Сейчас он находится в изолированном помещении в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. За больным постоянно наблюдают врачи.

Кроме того, мы писали, чтов Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух человек. Накануне все они путешествовали по Италии.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ серьезные потери

Местные власти уже начали принимать меры по предотвращению распространению вируса. В горсовете рассказали, что планируют распространить печатную продукцию с советами о профилактике заражения коронавирусом.

Также вскоре соберется специальная комиссия, которая обсудит введение карантинаво всех детских садах, школах и высших учебных заведениях области.

Смотрите, как разъяренные соседи "штурмовали" квартиру заболевшего коронавирусной инфекцией в Черновцах и требовали изолировать его жену:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама