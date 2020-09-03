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Во время тушения лесных пожаров на Донбассе пострадали двое бойцов ВСУ

3 сентября, 08:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Огонь распространился на 950 гектаров

Во время тушения пожара в Луганской области пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Они получили термические ожоги.

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Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, пострадавших доставили в больницу. Их состояние – удовлетворительное.

"Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров", – уточнили в пресс-службе.

Всего к тушению пожара привлекли почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

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Ранее мы сообщали, что 1 сентября на территории Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства в Луганской области также горел лес.

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Кроме того, масштабные лесные пожары охватили и Харьковскую область. Там пламя бушует между поселками в Чугуевском районе.

Видео: Харьков Life

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Донбасс спасатели ВСУ ликвидация пострадавшие пожар
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