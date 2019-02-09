Вода для Мариуполя: французы за 64 миллиона евро полностью заменят систему водоснабжения

Масштабный проект доверили французским компаниям, которые являются мировыми лидерами в этой сфере

Вода для Мариуполя: французы за 64 миллиона евро полностью заменят систему водоснабжения 2019-02-09T02:05:00+02:00 Донбасс Масштабный проект доверили французским компаниям, которые являются мировыми лидерами в этой сфере

Вода, которая придется по вкусу и французам. В прифронтовом Мариуполе полностью заменят систему водоснабжения, и произойдет это за четыре года.

Масштабный проект доверили французским компаниям, которые являются мировыми лидерами в этой сфере. Строительство будет стоить 64 миллиона евро.

Деньги в кредит предоставляет правительство Франции под гарантии украинского правительства. Сейчас вода в Мариуполе по отдельным показателям в четыре раза хуже нормы. Поэтому из-под крана горожане не пьют.

Кроме того, часть водопровода проходит по оккупированной территории. Обстрелы вызывают аварии, последствия которых невозможно быстро ликвидировать.

Проект полной замены водопровода обсудили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

"Этот проект позволит обеспечить качественное водоснабжение. Жители говорят, что сегодня для них это самая главная проблема. Сегодня специалисты говорят, что это год займет, два года реализация и год – обустройство, настройки", – говорит городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее мы писали, что водоканалы теперь будут выставлять украинцам по два счета: один – по индивидуальному счетчику воды, второй – по общедомовому. Журналисты "Сегодня" разбирались, что это значит и насколько вырастут суммы в платежках.

Напомним, жители Краматорска в Донецкой области будут получать воду по графику из-за долгов перед водоканалом. Снабжение питьевой и технической водой было сокращено на 15%.

Ранее стало известно о том, что украинцы задолжали за коммунальные услуги более 38 миллиардов гривен. Оказалось, что хуже всего оплачивают услугу газоснабжения. В то же время, потребители пытаются погасить накопившиеся долги.

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