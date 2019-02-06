В Одессе восстановили водоснабжение, остановленное после аварии
Без воды остались только несколько домов вблизи места аварии
В Одессе водоснабжение большей части города, которое из-за прорыва водопровода было отключено утром 5 февраля, восстановленовили.
Как этом сообщили в пресс-службе компании "Инфоксводоканал", во после 22:00 возобновили работу насосных станций "Южная" и "Главная", а также начали подачу воды потребителям.
При этом место повреждения чугунной трубы диаметром 300 мм было выявлено только около 17:00. С целью максимально быстрого восстановления подачи воды жителям города было принято решение изолировать поврежденную часть трубы и отключить ее от общей системы водопровода.
"После восстановления подачи воды аварийные бригады "Инфоксводоканала" продолжат локальный ремонт участка водопровода. На период ремонтных работ без водоснабжения останутся несколько домов вблизи места аварии. О причинах повреждения сможем сообщить после завершения земляных и ремонтных работ", - рассказали в пресс-службе.
В водоканале также поблагодарили руководство Одесского городского совета и сотрудникам технической службы водоканала за помощь в разрешении сложной аварийной ситуации, в результате которой без водоснабжения остались более 500 тысяч жителей города.
Напомним, 4 февраля в Одессе из-за прорыва водопровода было прекращено водоснабжение в домах на нескольких улицах, затопило дороги и тротуары. Из-за этого в районе 1-й станции Люстдорфской дороги, где скопилось большое количество воды, образовался значительный транспортный затор, многие легковые автомобили не смогли проехать.
Также мы сообщали, что ранее в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.
После обрушения коллектора просела часть плит Западного проспекта Бердянска. На место аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.
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