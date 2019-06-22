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Военная делегация ЕС посетила Донбасс

22 июня, 10:49

Делегация ознакомилась с текущей ситуацией в районе проведения ООС

Военная делегация Евросоюза посетила район проведения ООС. Во главе делегации был председатель Военного комитета генерал Клаудио Грациано, сообщается на странице ООС в Facebook.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил гостей с текущей ситуацией безопасности в районе проведения ООС. Также он показал материальные доказательства того, что российские войска присутствуют на территории украинского Донбасса. Также в ходе встречи генерал-лейтенант рассказал о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС вопросы разведения сторон в Луганской области.

"Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в течение минувших суток, 21 июня, оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Также, мы писали, что на Донбассе ВСУ провели занятия по обустройству позиций. К проведению занятий были привлечены командиры подразделений, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения. Занятия проводили на одной из передовых позиций ВСУ.

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Тег Донбасс, делегация, ООС

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