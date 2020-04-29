Военная техника и около 100 тонн боеприпасов: масштабный схрон обнаружили на Донбассе

Правоохранители обнаружили масштабный схрон военной техники и вооружения на востоке Украины.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Офиса генпрокуратуры.

"При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

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По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Так, в результате проведенных осмотра и обыска в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружена боевая машина пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет "базилик"(82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 "Фагот", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет Р ПК (5,45 мм), два пулемета "Максима" (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм).

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Кроме этого, выявлено около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122 мм снарядов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм снарядов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82 мм мин и 73 мм снарядов ПГ-9С, 5000 штук 30 мм снарядов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и многие другие боеприпасы и взрывчатые вещества.

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Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц. Принимаются меры по обеспечению безопасного хранения обнаруженного имущества путем вывоза на полевые склады Операции объединенных сил.

Ранее в Покровском районе Донецкой области мужчина, собирая хворост, наткнулся на тайник с боеприпасами.

Такжесхрон с оружием и боеприпасами правоохранители обнаружили в Луганской области в лесополосе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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