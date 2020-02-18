Война на Донбассе: боевики пошли на штурм и потеряли 10 человек

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 18 февраля оккупанты пошли на штурм позиций Вооруженных сил Украины и устроили массированные обстрелы – было зафиксировано 18 случаев нарушения режима тишины.

Как сообщили в штабе ООС, противник вел огонь из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, танков, боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (в Луганской области) боевики обстреливали защитников Березового из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

17 обстрелов произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Донецкая область):

- шесть раз боевики открывали огонь в районе Крымского – из 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин – из миномета калибра 82 мм. Также велся огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;

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- возле Новотошковского произошло четыре обстрела – из артиллерийских систем калибра 152 мм – 45 снарядов, 122-мм артиллерии – 15 снарядов, 17 мин из минометов калибра 120 мм, а также 56 выстрелов из вооружения танка;

- в районе Орехово стреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм (22 снаряда), 122-мм артиллерии (28 снарядов), минометов калибра 120 мм (45 мин), 82-мм (30 мин), а также из гранатометов разных систем;

- дважды стрельба велась возле Хутора Вольный – из артиллерийских систем калибра 122 мм (4 снаряда), 120-мм минометов (23 мины), 82-мм минометов (25 мин), применялись автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

- два обстрела прошли возле поселка Золотое-4 – из минометов калибра 120 мм враг выпустил три мины, также стрелял из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

- в районе Попасной – 16 снарядов из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 18 мин из минометов калибра 82 мм. В районе Луганского стреляли из 82-мм миномета (две мины).

"Кроме этого, в районе Орехово враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. Украинские защитники подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", – заявили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, на протяжении дня противник потерял убитыми четверых боевиков, еще шестеро были ранены.

Украинские воины потеряли убитым одного человека, трое бойцов получили ранения и еще двое – боевые травмы.

Ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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