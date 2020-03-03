Боевики обострили ситуацию под Мариуполем: ВСУ понесли потери убитыми и ранеными

В ход пошли минометы и крупнокалиберные пулеметы

В течение суток, 3 марта, местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных "Минском" 82мм минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов были зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (возле Мариуполя), а именно:

четыре раза неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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неподалеку Зайцево – из подствольного гранатомета;

рядом с Лебединским – с миномета калибра 82 мм – 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно:

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вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 03 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре наших защитники получили ранения, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, 2 марта боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе: двое военнослужащих были ранены, еще трое – получили боевые травмы .

А 1 марта, один боец ВСУ погиб, пятеро были ранены и еще два – получили боевые травмы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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