Боевики обострили ситуацию под Мариуполем: ВСУ понесли потери убитыми и ранеными

В течение суток, 3 марта, местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных "Минском" 82мм минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов были зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (возле Мариуполя), а именно:
четыре раза неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Зайцево – из подствольного гранатомета;
рядом с Лебединским – с миномета калибра 82 мм – 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно:
вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сегодня, 03 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре наших защитники получили ранения, говорится в сообщении штаба ООС.
Напомним, 2 марта боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе: двое военнослужащих были ранены, еще трое – получили боевые травмы .
А 1 марта, один боец ВСУ погиб, пятеро были ранены и еще два – получили боевые травмы.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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