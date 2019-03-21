Высокопоставленный чиновник погранслужбы "крышевал" контрабандистов – СБУ
Правоохранители задокументировали факт получения неправомерной выгоды в сумме 800 долларов
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Госбюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили в получении неправомерной выгоды руководителя одного из оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
"Оперативники СБУ установили, что руководитель подразделения организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправке товаров через государственную границу Украины вне погранично-таможенного контроля", – сообщает пресс-центр СБУ.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения пограничником неправомерной выгоды в сумме $800.
После проведения ряда обысков в служебных помещениях оперативного подразделения пограничной службы майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Киевской области на взятке в 80 тысяч гривен попался крупный чин Нацполиции. Полицейский требовал от предпринимателя деньги за возвращение изъятого грузовика.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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