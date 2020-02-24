Возрождение Донбасса: украинская власть ищет союзников

Что же противопоставляет Украина циничным играм Кремля. Какие изменения в подходах явно будут – секратарь СНБО Алексей Данилов сообщил о принятии новой Стратегии национальной безопасности и обороны.

Существенные подробности документа – как говорится – для служебного пользования, но сказал, что потерь для украинского государственного суверенитета власть не допустит. И мир на Донбассе остается главным пунктом в повестке президента. И в этом сложнейшем задании – вернуть и возродить изуродованные войной города и села – власть ищет союзников. Кто эти союзники? Или партнеры? – об этом рассуждают не только в Украине. Свою версию на минувшей неделе обнародовало влиятельное издание "Файнэншл Таймс".

"Многие люди хотят вернуться. Как и я хочу вернуться в Донецк. И я хочу, чтобы он жил, процветал. Поэтому важно, чтобы было движение, важно, чтобы было понятно, куда мы идем. И я уверен, что люди вернутся", – говорит Муса Магомедов, народный депутат Украины.

Изуродованный войной Донбасс. Когда он полностью станет украинским – тогда и оценят все масштаб беды. В помощи будут нуждаться те, кто там живет. И более миллиона тех, кто, возможно вернется. Речь по сути идет о перезапуске одного из самых сложных регионов Украины.

"Высокая концентрация промышленности. Мы же знаем, как строился Донбасс и какое количество предприятий находится там. Находилось. И большая часть из них не работает. И для того, чтобы их запустить, нужны будут большие вливания. Большие усилия и много работы", – убежден Магомедов.

Государственные мужи, на которых лежит ответственность за судьбу Донбасса и всей Украины пытаются найти эффективную стратегию возвращения неподконтрольных территорий. В декабре 2019 Совет нацбезопасности во главе с президентом принял 5 сценариев реинтеграции. Какой из них реализуется сейчас – знают только они.

Проблема имеет военно-политическое измерение – и в нем нет легких путей решения. Не менее трудным является и социально-экономическая сторона вопроса. Нужно привлечь колоссальные средства.

"Наш президент делает все необходимое, чтобы закончить войну. Это для нас очень больной вопрос. И нам надо в этом вопросе ставить точку", – отметил Алексей Данилов, секретарь СНБО.

"Мы должны сделать из Донбасса, из места, которое во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край. Край, в котором будет развиваться экономика. Современный экономический хаб. Может, завезти новые технологии, новые бизнесы", – заявил Андрей Ермак, глава ОП.

Откуда все это возьмется. Оффшор с Донбасса не сделаешь – остальные регионы тоже не против пожить без налогов. О плане Маршала для Украины уже не мечтают даже самые большие мечтатели. Зарубежные доноры, конечно, какие-то средства дадут – но с массой условий и ограничений, навязывая свое понимание целесообразности использования этих денег.

"Когда мы говорим о крупных проектах, мы просто понимаем, что украинское государство само никакие проекты реализовать не может. Не только потому, что оно не способно. А потому, что нет денег. Потому что бюджет, как правило, есть бюджет. Есть крупные бизнесмены, люди, которые могут быть партнерами. Ринат Ахметов прежде всего, потому что это его родина. Я думаю, он заинтересован в том, чтобы это произошло. У Коломойского системного бизнеса такого масштаба значительно меньше", – говорит Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Игоря Коломойского и его группу "Приват" и в Украине, и за рубежом до сих пор считают партнером власти. Ведь именно он предоставил максимальную поддержку Владимиру Зеленскому и его команде во время президентских и парламентских выборов. Но это партнерство с полезного давно превратилось в токсичное.

"А почему так произошло? Потому что идет прежде всего международный конфликт. Потому что Украина является полем международного конфликта. Я имею в виду ПриватБанк. И это самая большая проблема, которая есть в отношениях Зеленского с Коломойским – возврата или невозврата ПриватБанка. Потому что все понимают, что решения, например, украинских судов о запрете, о возвращении ПриватБанка бывшему владельцу ставит крест на отношениях Украины с международными финансовыми организациями. А значит, перспективы роста экономики. Не потому, что МВФ дает деньги. А потому что МВФ – обязательное условие для прихода иностранных инвесторов. Поэтому Зеленский как президент он, конечно, хотел бы эту историю закрыть. С тем, чтобы ПриватБанк остался государственным. А Коломойский – наоборот. Вот в этом природа конфликта главного", – считает эксперт.

За конфликтом и за тем, какой выбор сделает президент, пристально следят за рубежом. Авторитетная "Файнэншл Таймс", материалы которой часто становятся сигналами для инвесторов, на минувшей неделе опубликовала анализ ситуации в Украине. В статье четкий вывод – у президента Зеленского есть альтернатива. А для преодоления последствий войны на востоке – и не альтернатива, а необходимое условие.

"Донбасс – родина и территория интересов господина Ахметова. Ему принадлежит символ региона – донецкий футбольный клуб "Шахтер". Донбасс был сердцем его бизнес-империи, пусть даже господин Ахметов и потерял контроль над многими активами, захваченными пророссийскими сепаратистами ... Ахметов должен быть частью любого мирного соглашения по Донбассу ... ", – говорится в статье.

"Как только наступит долгожданный мир, Ринат Ахметов и SCM непременно будут участвовать в реинтеграции Донбасса и в восстановлении. Речь идет, безусловно, прежде всего, о восстановлении экономики, о восстановлении промышленности", – говорит Наталья Емченко, директор по связям с общественностью SCM. В тренде Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса: протестующих уже больше тысячи

Издание отмечает, что поддержку президенту финансово-промышленная группа SCM предоставляет уже – через принадлежащие ей медиа – телеканал "Украина" и новый информационный телеканал "Украина 24", который работает в формате СNN – пишет "Файнэншл Таймс". Но очевидно, что поддержка возрождения Донбасса будет не только информационной. Доказательство этого – беспрецедентная гуманитарная кампания продовольственной и медицинской помощи мирным жителям Донбасса, которая длится с самого начала войны.

"За 6 лет, которые продолжается конфликт, Фонд Рината Ахметова доставил более 12 миллионов наборов выживания. Это самая большая гуманитарная миссия на Донбассе за это время. Было спасено более миллиона жизней. И речь идет не только о продуктах питания. На протяжении этих 6 лет Фонд занимался эвакуацией – это в первые горячие месяцы. Занимался поселением эвакуированных людей. Счет шел на десятки тысяч. Позже мы доставляли медикаменты. Помогали со сложными операциями. Мы продолжаем это делать", – говорит Наталья Емченко, директор по связям с общественностью SCM.

Спасают не только людей. По сути, возрождением экономики и социальной инфраструктуры Донбасса Ринат Ахметов и его менеджеры занимаются уже, вкладывая огромные ресурсы.

"Те предприятия, группы, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине части Донбасса, и сейчас это объект массированных инвестиций. Мы инвестируем миллиарды гривен. Мы платим миллиарды, десятки миллиардов гривен налогов. Мы создаем рабочие места. Это десятки тысяч рабочих мест. И в принципе, сейчас города, в которых находятся предприятия группы SCM – это витрины нового Донбасса", – говорит Емченко.

"Почему Ахметов, возможно, более подходит в качестве партнера? Ну, во-первых, я уже сказал, на его предприятиях работают сотни тысяч человек. Сотни. И поэтому он более важен для президента просто. Это и Мариуполь, и Запорожье – системный бизнес", – убежден эксперт.

Донбасс ждет людей, которые снова вдохнут в него жизнь. Реинтеграция не должна начаться, только когда будет восстановлен контроль над границей. Сделать так, чтобы жизнь на подконтрольной части дала надежду тем, кто оказался за линией разграничения – обязательная составляющая для любого плана.

"Мы знаем, в каком состоянии Донбасс на подконтрольной территории. И если говорить об округе, от которого я избирался: Опытное разрушено на 90%. Жилой фонд. Из 700 человек живет там 36. Если говорить об Авдеевке, только на восстановление города Авдеевка нужно порядка 500 миллионов гривен. Это о самом необходимом", – говорит нардеп Магомедов.

А еще люди на Донбассе будут нуждаться в работе. Потому что их предприятия – уничтожены. И ни государство, ни зарубежные доноры быстро решить эту проблему не способны.

"У нас есть президент, который должен думать о том, как сшивать страну. Есть представители бизнеса крупные, которые должны думать о том, как реанимировать производство. "Донецкий коксохимический завод", он разрушен. Потому что не было возможности подвоза сырья. И остановленный завод – он уже не будет работать больше. И таких заводов на самом деле много", – говорит Магомедов.

А еще придется реанимировать суть Донбасса – угольную отрасль.

"На оккупированных территориях многие из тех шахтеров, работающих на шахтах, которые еще не закрылись – а некоторые закрылись, мы знаем, они вспоминают те времена, когда они работали на шахтах ДТЭК, как светлые времена. Золотое время. Потому что у них была и нормальная зарплата, постоянно они работали, они получали деньги и жили в принципе неплохо. Сейчас, насколько я понимаю, там все гораздо хуже", – говорит эксперт.

Вернуть Донбасс, вернуться на Донбасс – в статье "Файнэншл Таймс" появляется отличительная ремарка – о том, что Ринат Ахметов уже несколько лет избегает публичности. Даже когда играет "Шахтер" – его нет на стадионе. И не будет, пока футболисты клуба не выйдут на траву "Донбасс Арены".

"Ринат Ахметов – крупнейший украинский бизнесмен. И, безусловно, его многолетняя, с самого начала конфликта, поддержка Донбасса, прежде всего поддержка через гуманитарные инициативы – это не бизнес-логика. Это веление души", – подчеркивает Наталья Емченко, директор по связям с общественностью SCM.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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