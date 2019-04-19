Врач едет к пациентам: на Донбассе агроходлинг возит медиков в села

Специалист дает бесплатные консультации всем жителям, которые не всегда могут приехать в город

Иллюстрация.

В Донецкой области агрохолдинг возит медиков к людям в села, жители которых не могут поехать на осмотр в городскую больницу. Часть поселков находятся в зоне боевых действий. Журналисты "Сегодня" поехали вместе с врачом в село, где живет 700 человек.

Несмотря на проливной дождь Елена Лямцева идет на прием к маммологу – этого специалисты местные жители называют "проверяющим груди". Осмотр и рекомендации – бесплатны для всех женщин, а ближайший кабинет маммолога – в больнице Мариуполя.

"Не каждый поедет, это город, далеко. А такой специалист и другие, и такой специалист – очень нужен", – заверила жительница Калинового Елена Лямцева.

Люди посчитали, сколько стоит дорога из поселка в Мариуполь, расстояние между которыми – 50 километров. Поездка на собственном транспорте в обе стороны обойдется приблизительно в 250 гривен. На такси – более тысячи.

Учитывая стоимость консультации врача, выходит от 500 до 1200 гривен. Для многих – это слишком дорого. Прийти на выездной бесплатный прием к врачу уговаривает всех своих односельчанок Нина Бышок. Женщина пережила операцию из-за онкологии.

"Мы всех пригласили жителей, и стар, и мал, кто желает, пожалуйста, придите, это очень нужно", – отметила Нина Бышок, глава совета ветеранов.

"Рак молочной железы, к сожалению, заболеваемость которым с каждым годом растет, в том числе среди молодых женщин до 35 лет", – подчеркнул Филипп Степко, онкохирург, онкогинеколог Мариупольского межрайонного онкодиспансера.

Врача в село привез агрохолдинг "Харвист", который работает на этой земле.

"Здоровье плюс", так называется программа, которую год назад ввела компания. Врачи разных специализаций ездят к людям в 36 сел Донецкой области – туда, где работает агрохолдинг, где живут его арендодатели земельных паев.

"В селах не всегда есть качественное медицинское обслуживание, не всегда есть физические лица-предприниматели. Все это и является сложностью, поэтому уделяем этому максимальное внимание, и сами организовываем поездку докторов и врачей в эти населенные пункты", – объяснил Руслан Мазуренко, директор предприятия "Ильич-Агро-Донбасс".

Для агрохолдинга этот проект – социальная ответственность. А главная прибыль для него – здоровье тех людей, с которыми компания работает.

Напомним, ранее "Сегодня" проанализировали, что изменилось за время реформирования медицины в Украине. Как медреформа изменила жизнь украинцев и какие планы у Минздрава на будущее, читайте в материале: Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

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