Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dd2/d7a/5cadd2d7a366b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dd2/d7a/5cadd2d7a366b.jpg 2019-04-11T07:38:00+03:00 Украина Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Уже исполнился год, как в Украине запустили медреформу. "Сегодня" вспомнили, как она изменила жизнь украинцев и какие планы у Минздрава на будущее.

Дело пошло

Главная идея реформы — "Деньги идут за пациентом" — позволила украинцам выбрать себе врача "первички" (терапевта, педиатра или семейного врача), независимо от места регистрации. Для этого нужно было с паспортом и кодом заключить с ним декларацию. Если доктор не устраивает, его можно сменить, заключив декларацию с другим. Сегодня к системе подключилось уже 27 млн украинцев, вместо ожидаемых 10—12 млн. В самом Минздраве называют сценарий "похода" реформы в народ супероптимистичным. Кроме деклараций, утвердили и перечень бесплатных услуг от своего врача: консультации, вакцинация и ряд бесплатных анализов, среди которых общие анализы крови и мочи, быстрые тесты на беременность, ВИЧ и вирусные гепатиты, электрокардиограмма.

Что у врачей

Главным достижением реформы для врачей в министерстве называют рост доходов. По словам и. о. министра Ульяны Супрун в 2019-м средняя зарплата врачей составляет от 15 до 25 тыс. грн (для сравнения 5—7 тыс. грн до реформы). Для примера, по данным Нацслужбы здоровья, врачу из Закарпатской области Антонине Кучеренко, оформленной как физлицо-предприниматель, только за март из бюджета перевели 190 тыс. грн. Но столичный терапевт Анна Иващенко говорит, что цифры Минздрава несколько завышены:

"У меня чуть больше тысячи деклараций. Зарплата выходит 8—9 тыс. грн. Может, когда доберусь до максимума (2 тыс. деклараций. — Авт.), тогда буду получать заявленную зарплату".

В министерстве с такими жалобами знакомы и отмечают: врачам нужно пересматривать условия работы с больницами, которые и получают деньги от Нацслужбы здоровья.

Что в планах

В ближайших планах Минздрава — реформа скорой помощи. Уже сегодня она разделена на экстренную (приезжает, когда нужна срочная госпитализация) и неотложную (когда угрозы жизни нет, но есть угроза здоровью) помощи. На кареты скорой также хотят поставить GPS-трекеры для более оперативного реагирования. На это из бюджета выделят около миллиарда гривен. Во второй половине 2019-го стартует программа "Бесплатная диагностика", которая позволит проходить пять видов рентгена, шесть видов УЗИ, четыре вида биопсии, эхокардиографию и тесты на патологии сердечно-сосудистой системы. Наконец, с 2020-го Минздрав запустит реформу на "вторичке" (лор-врачи, хирурги, эндокринологи). Получив направление у семейного врача, можно будет попасть к любому специалисту. Сейчас запущен пилотный проект в Полтавской области.

Проблемы: баги системы и запись

Пациенты реформой довольны не до конца.

"Что-то делается, но дыр все еще очень много. Во-первых, есть много проблем с электронной системой, по которой нужно записываться к семейному врачу. Когда я обратилась в больницу, оказалось, что моя электронная карточка из системы пропала, — рассказывала нам киевлянка Татьяна Лысенко. — Систему обновили, регистратура вроде нашла ее, а вот врач — нет. Ладно, если доктор молодой и может это все руками быстро вбить в форму. Но как быть с бабушками-терапевтами, которые этого не умеют?"

Евгений Хрипунов жалуется, что врач так и не пришел на дом к его неходячей маме.

"Аргумент был один — записывайтесь в электронную очередь и приходите на указанное время. А доктор занимается одним пациентом до 45 минут. Мама уже достаточно пожилой человек, сама ходить не может. Как я ее доставлю в больницу? Пришлось ехать на такси, так как доктор отказался к нам ехать на дом".

Напомним, ранее Супрун объяснила, когда в Украине заработает "тотальное" медицинское страхование. По словам и.о. министра здравоохранения, украинцы смогут пользоваться полноценным медицинских страхованием не раньше 2020 года.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.