Медреформа продолжается: как будет работать электронная медкарта

Пока в е-карты можно вносить только диагнозы и назначения, вскоре — рецепты и направления

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Медреформа продолжается: как будет работать электронная медкарта Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/66b/c61/5c866bc61f2f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/66b/c61/5c866bc61f2f8.jpg 2019-03-15T07:00:00+02:00 Украина Пока в е-карты можно вносить только диагнозы и назначения, вскоре — рецепты и направления

В украинской электронной системе охраны здоровья заработала новая функция — цифровые медкарты пациентов. В Минздраве уверены: это избавит медиков от бумажной волокиты, а больницы — от пыльных стеллажей. Пациентам же больше не придется носить с собой кипы медсправок и диагнозов. Детали нововведения узнали "Сегодня".

Еще ранее в Минздраве анонсировали, что записи о больных будут хранить не только медсистемы в самих клиниках, но и Центральная база данных ведомства. Это даст любому врачу доступ к данным пациента, даже если тот ранее не лечился в его больнице, что в свою очередь решит проблему, когда в разных заведениях у больного разные карты. Но для полноценного запуска е-карт больницам нужно было обязательно обеспечить своих специалистов компьютерами, с чем те вполне справились.

"Сегодня 92% заведений первички оборудовали компьютерами рабочие места терапевтов. До конца апреля еще 5% заведений сделают это", — заявил на днях замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Медкарты уже созданы

Успешная компьютеризация позволила запустить переход на е-медкарты. Пока она доступна только врачам первички тех медучреждений, которые подключены к eHealth и заключили договор с Нацслужбой здоровья. Таких в стране насчитывается 1216. В Минздраве отмечают, что для каждого пациента, который подписал с терапевтом декларацию (а таких уже 25,7 млн человек), е-карта уже автоматически создана.

"Пациенту не нужно дополнительно регистрироваться для того, чтобы информация о визитах к его семейному врачу фиксировалась в электронной системе охраны здоровья", — уверяют в ведомстве.

Пока система работает в тестовом режиме, врачи смогут вносить в е-карты только жалобы больного, его диагноз и назначения по лечению. Функционал расширят уже в апреле — разрешат выписывать электронные рецепты. Что касается защиты персональных данных, то доступ к диагнозам будет только у семейного врача, а узкие специалисты смогут увидеть в карте только те записи, которые непосредственно связаны с направлением к ним. Будет закрыт доступ к своим данным и для пациентов — создание персонального кабинета пока только в планах МЗ. Однако когда запустят и эту новинку, пациенты смогут сами решать, кто, кроме семейного врача, может получить доступ к их диагнозам и истории болезни. Пока же при необходимости врач может распечатать больному консультационный вывод, где будут отмечены причина обращения, диагноз, лечение или направления на дополнительные обследования.

Новшество с опаской принимают пожилые люди, которые боятся, что их данные могут пропасть. А вот более молодые рады модернизации.

"С детства помню свою пухлую карточку из поликлиники, которую не выдавали на руки, и перед походом к узкому врачу приходилось чуть ли не от руки переписывать назначения и истории болезни, — говорит 41-летний киевлянин Алексей Зозуля. — Сейчас у меня трое детей, и во многом из-за того, что в госклиниках все было по старинке, я пользуюсь услугами частной клиники, где е-медкарта давно в ходу. Врачу я сообщаю только текущие симптомы, а истории болезней и назначения своих коллег он смотрит сам. Я просто не в состоянии запомнить, что, кому и когда выписывали для лечения. А это важно — особенно при назначении антибиотиков".

"Не сложнее соцсетей"

Впечатления врачей от электронных медкарт разные. По мнению педиатра Лилии Фомичевой, с системой е-карт не просто разобраться.

"Вопросов к функционалу очень много — система постоянно зависает, страницы долго загружаются. При этом там слишком много лишних кнопок, а некоторые действия нужно почему-то повторять по несколько раз — это все отнимает много времени", — говорит врач.

По ее словам, пока что во время приема в е-карты неудобно вносить данные:

"Попросту не успеваю, потому приходится заниматься этим уже после ухода пациента".

А вот невропатолог Александр Николаенко, уже давно использующий е-карты в частной клинике, считает их очень удобным инструментом. Доктор отмечает, что проблемы чаще всего таятся в оборудовании.

"На старых компьютерах с плохим интернетом — это еще та проблема, но в принципе освоить медсистему не сложнее соцсетей", — рассказал Николаенко.

Напомним, ранее мы разбирались в том, какими могут быть электронные больничные листы в Украине. Предполагается, что новшество начнет действовать уже с 1 сентября 2019 года, а расходы на создание и техподдержку реестра, по подсчетам специалистов Минсоцполитики, составят 9,49 млн грн. Подробнее читайте в материале: Заболеть "задним числом" больше не получится: что нужно знать о е-больничных в Украине

Более подробно о всех новшествах медреформы, которые ждут украинцев в 2019 году можно узнать в материале: Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м

А еще украинцам разрешили возвращать и обменивать некачественные лекарства. Подробнее в видео:

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.