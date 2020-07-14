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Полчаса возвращали к жизни: мужчина умер на КПВВ после визита в ОРДЛО

14 июля, 19:05

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Врачи не смогли помочь жителю Ровеньков, которому стало плохо на пункте пропуска "Станица Луганская"

В Луганской области умер житель временно оккупированных территорий – 62-летний мужчина скончался при прохождении КПВВ "Станица Луганская", на котором в прошлом году отстроили уничтоженный в результате боевых действий мост.

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Как сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Право на защиту", инцидент произошел утром 14 июля, когда мужчина "упал на выходе с КПВВ".

"Фельдшеры Международной медицинской помощи, представители ГСЧС, врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, впрочем, спасти мужчину не удалось", – добавили в фонде.

О погибшем известно только то, что он был зарегистрирован в оккупированном пророссийскими боевиками городе Ровеньки. Причина его смерти не называется.

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Напомним, что, по данным правозащитников, за весь прошлый год в Луганской и Донецкой областях при пересечении КПВВ умерли 27 человек, в основном это были люди пожилого возраста. Всего за год экстренная медицинская помощь на контрольных пунктах понадобилась 301 человеку.

Также сообщалось, что в прошлом месяце оккупанты заблокировали возобновление работы "Станицы Луганской", из-за чего на КПВВ собрались немалые очереди, а некоторые люди не выдерживали жары и падали в обморок.

А о том, как в Станице Луганской строили мост, соединяющий подконтрольную и неподконтрольную Киеву стороны города, смотрите в видеосюжете:

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правозащитники Луганская область Станица Луганская КПВВ ОРДЛО

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