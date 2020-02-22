Вражеские обстрелы на Донбассе: ранен украинский военнослужащий

На Донбассе 21 февраля вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб операции Оперативных сил.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: близ Красногоровки – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; рядом с Павлополем – из миномета калибра 82 мм – 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из 82-мм миномета – 21 мина; в районе населенного пункта Новотроицкое – из ручного противотанкового гранатомета; близ Песок – из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть обстрелов: два раза рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 20 мин и 10 мин с 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского – с миномета калибра 120 мм – 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем; вблизи Травневого – из 82 мм миномета – 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; в районе населенного пункта Новотошковское – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета; рядом с Новолуганским – из 82-мм миномета – 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 21 февраля, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также с начала суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции рядом с Марьинкой – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка – с 120-мм миномета – 5 мин.
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.
Президент Владимир Зеленский сделал заявлениеоб атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.
В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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