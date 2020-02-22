Вражеские обстрелы на Донбассе: ранен украинский военнослужащий

Всего за сутки 13 раз был нарушен режим прекращения огня

На Донбассе 21 февраля вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб операции Оперативных сил.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: близ Красногоровки – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; рядом с Павлополем – из миномета калибра 82 мм – 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из 82-мм миномета – 21 мина; в районе населенного пункта Новотроицкое – из ручного противотанкового гранатомета; близ Песок – из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть обстрелов: два раза рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 20 мин и 10 мин с 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского – с миномета калибра 120 мм – 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем; вблизи Травневого – из 82 мм миномета – 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; в районе населенного пункта Новотошковское – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета; рядом с Новолуганским – из 82-мм миномета – 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вчера, 21 февраля, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также с начала суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции рядом с Марьинкой – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка – с 120-мм миномета – 5 мин.

За текущие сутки потерь нет.

В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Напомним, 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

Президент Владимир Зеленский сделал заявлениеоб атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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