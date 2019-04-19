Вспышка кори на Донбассе: в больнице оказались 24 человека
Всплеск опасной болезни зафиксировали в Краматорске
В Донецкой области более 20 человек были госпитализированы с диагнозом "корь", который подтвердили лабораторные анализы.
Как сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, вспышка опасной болезни произошла в Краматорске.
По его словам, состояние детей – средней степени тяжести, одного врачи отпустили домой – его болезнь протекает легкой форме. Детям от 9 до 17 лет, все они из Краматорска, учатся в разных школах.
Проверив их учебные заведения, медики выяснили, что в них учатся 78 не привитых от кори детей, позвонили родителям и рекомендовали сделать прививки.
Куць подчеркнул, что в настоящее время проверяются остальные учебные заведения города, чтобы сделать прививки максимальному числу учащихся: вакцина в наличии есть.
В свою очередь, медики заверили, что готовы к любому развитию ситуации, в случае необходимости медицинские заведения готовы принимать больных любого возраста.
Напомним, что в прошлом году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.
Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.
Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.
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