ВСУ на Донбассе накрыли огнем опорники оккупантов: боевики считают потери

/ Фото: Минобороны Украины

В течение 8 апреля местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – из так и не отведенных по условиям "Минска" минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Во время обстрелов оккупанты также применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря решительным действиям Объединенные силы вовремя пресекли все вражеские провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил.

С началом суток оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь, выпустив в направлении оккупированного Набережного 20 мин.

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Под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. А ближе к полудню применил стрелковое оружие против наших защитников в районе Старогнатовки.

По позициям противника, с которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Вся огневая активность противника была оперативно нейтрализована.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили четыре обстрела.

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Утром враг в направлении Калинова-Борщеватого выпустил по нашим опорным пунктам у Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону возле Орехова, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм.

Из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия российские наемники дважды обстреляли наши позиции неподалеку от Зайцева.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, однако оккупанты получили адекватный ответ от украинских военных, которые прицельным огнем по опорным пунктам противника решительно пресекали любую вражескую активность. Потери противника уточняются, сообщили в штабе ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 7 апреля, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в рядах ВСУ обошлось без потерь.

Ранее мы сообщали, что 7 апреля оккупанты обстреляли из гранатомета окраины Марьинки на Донбассе. Пострадала местная жительница.

Кроме того, под обстрел боевиков на Донбасс попали даже журналисты программы "Сегодня", выходящей на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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