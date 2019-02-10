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На Донбассе ВСУ уничтожили бронетехнику боевиков: появилось видео

Сегодня, 12:03

Воины ООС решили избавить врага от «лишней» техники и с двух залпов отправили ее на свалку

Фото: Минобороны Украины
На Донбассе ВСУ уничтожили бронетехнику боевиков: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ff6/5c3/5c5ff65c397ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ff6/5c3/5c5ff65c397ce.jpg Донбасс Воины ООС решили избавить врага от «лишней» техники и с двух залпов отправили ее на свалку

Украинские военные жестко наказали врага за военные провокации, уничтожив метким выстрелом бронетехнику боевиков на Светлодарской дуге. Соответствующее видео показал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Позавчера представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воина ООС об "избыточной военной технике" на Светлодарской дуге. Над интересным предложением бойцы рассуждали не долго: результатом успешного второго выстрела по оккупантам стало одной БМП меньше, а ребята ждут другие интересные заявки", – написал "Штирлиц".

Отметим, в штабе Объединенных сил сегодня подтвердили уничтожение 8 февраля бронетехники противника. Также вчера сообщалось, что после того, как боевики ударили из запрещенного вооружения, они получили запоминающуюся "ответку" – шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро – получили ранения.

Также Анатолий Штефан показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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Тег техника, Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики

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