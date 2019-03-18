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ВСУ накрыли пулеметную точку боевиков: появилось видео

Сегодня, 09:45

Бойцы ООС метко жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери

Скриншот
Скриншот.
ВСУ накрыли пулеметную точку боевиков: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f4c/514/5c8f4c5143407.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f4c/514/5c8f4c5143407.jpg Донбасс Бойцы ООС метко жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери

Украинские военные метким выстрелом уничтожили пулеметную точку и укрепление боевиков на фронте. Соответствующее видео выложил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, украинские воины дали адекватный ответ боевикам за их провокации на передовой.

"В результате меткого выстрела было уничтожено очередную пулеметную точку противника и укрепления. По данным разведки один оккупант присоединился к "бригаде-200", – написал "Штирлиц".

Как сообщал штаб Объединенных сил, вчера, 17 марта, пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы. Силы ООС понесли потери, однако такие действия врага не остались без должного ответа – ВСУ отомстили боевикам за побратима, уничтожив трех оккупантов и ранив четверых.

Как рассказывал ранее "Штирлиц", за февраль потери боевиков на Донбассе составили почти 200 убитых и раненых. Как отметил офицер ВСУ, цифра может меняться в сторону увеличения потерь противника из-за сокрытия оккупационным командованием гибели своих бойцов.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики

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