ВСУ накрыли пулеметную точку боевиков: появилось видео

Бойцы ООС метко жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери

Скриншот.

ВСУ накрыли пулеметную точку боевиков: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f4c/514/5c8f4c5143407.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f4c/514/5c8f4c5143407.jpg 2019-03-18T09:45:08+02:00 Донбасс Бойцы ООС метко жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери

Украинские военные метким выстрелом уничтожили пулеметную точку и укрепление боевиков на фронте. Соответствующее видео выложил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, украинские воины дали адекватный ответ боевикам за их провокации на передовой.

"В результате меткого выстрела было уничтожено очередную пулеметную точку противника и укрепления. По данным разведки один оккупант присоединился к "бригаде-200", – написал "Штирлиц".

Как сообщал штаб Объединенных сил, вчера, 17 марта, пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы. Силы ООС понесли потери, однако такие действия врага не остались без должного ответа – ВСУ отомстили боевикам за побратима, уничтожив трех оккупантов и ранив четверых.

Как рассказывал ранее "Штирлиц", за февраль потери боевиков на Донбассе составили почти 200 убитых и раненых. Как отметил офицер ВСУ, цифра может меняться в сторону увеличения потерь противника из-за сокрытия оккупационным командованием гибели своих бойцов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ накрыли пулеметную точку боевиков: появилось видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.