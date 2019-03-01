Почти 200 убитых и раненных: в ВСУ озвучили огромные потери боевиков в феврале
Боевики гибли не только от пуль украинских воинов, но и не редко "самоликвидировались"
За февраль месяц украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Это стало следствие точно ответного огня на обстрелы врага. Еще было 28 небоевых потерь. Об этом сообщает в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Он отметил, что весь февраль, как и раньше, боевики продолжали нарушать Минские соглашения и регулярно обстреливали позиции украинской армии, используя при этом тяжелое вооружение, а также диверсионные группы и снайперов. Но в итоге они были за это наказаны.
"По итогам февраля в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 84 боевиков и около 95 наемников получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 10 оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство), и 14 получили ранения", – сообщил "Штирлиц".
По его словам, данные могут отличаться в большую сторону, так как командование боевиков регулярно пытается скрыть потери своего личного состава.
"Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым "призывом" на военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые "границы республики. Большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и т.н. "Новороссии" и увольняются из подразделений российско-оккупационных войск", – подчеркнул офицер ВСУ.
Напомним, как сообщал ранее "Штирлиц", потери боевиков за январь составили 150 уничтоженными и ранеными. Оккупанты также "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности, а когда им самим не удавалось – их настигала пуля украинских воинов.
Отметим, что Анатолий Штефан регулярно публикует кадры удачных действий воинов ООС – уничтожение техники, блиндажей, снайперов и т.п. Недавно, например, он показывал видео "праздничного фейерверка" в Горловке, где боевики сожгли свой склад боеприпасов.
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