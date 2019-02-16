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ВСУ отомстили за погибшего на Донбассе побратима: семь боевиков уничтожено, шесть ранено

Сегодня, 08:25

Боевики применили запрещенное вооружение, но получили адекватный ответ от украинских бойцов

Фото: AFP
ВСУ отомстили за погибшего на Донбассе побратима: семь боевиков уничтожено, шесть ранено //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b37/205/5c4b372053837.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b37/205/5c4b372053837.jpg Донбасс Боевики применили запрещенное вооружение, но получили адекватный ответ от украинских бойцов

В течение суток пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников:

  • с противотанкового ракетного комплекса – в районе города Марьинка;
  • из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Каменка;
  • из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник 6 раз обстрелял украинских защитников:

  • из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новоалександровка;
  • из минометов калибра 82 мм – вблизи поселка Нижнее;
  • из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;
  • из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Золотое-1;
  • со станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 – около поселка Золотое-4;
  • со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе города Попасная.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожено и шесть получили ранения. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ, на который оккупанты установили зенитную установку. Также были уничтожены два автомобиля боевиков, которые подвозили боеприпасы.

Также сообщалось, что украинской разведке стало известно о массовых случаях воровства боевиками военного имущества РФ в "1 и 2 армейских корпусах ДНР и ЛНР".

Мы также писали, что в прошлом месяце бойцы из состава Объединенных сил перехватили на Донбассе вражеский беспилотник российского производства "Гранат-2".

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики Донбасса, операция Объединенных сил, ООС

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