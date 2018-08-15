ВСУ отомстили за смерть морпеха под Мариуполем: четыре боевика уничтожены, шестеро – ранены
"Доктор Смерть" рассказал о новых потерях боевиков на Приморском направлении
Вчерашняя попытка противника обострить ситуацию под Мариуполем и атаковать позиции украинских военных обернулась для самих боевиков т.н. "ДНР" тяжелыми потерями. Они недосчитались четверых человек убитыми, еще шестеро – получили тяжелые ранения.
Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Twitter.
По его данным, вечером 14 августа из Донецка в оккупированный Новоазовск быстро выехали два хирурга и реаниматолог с набором противошоковых и обезболивающих препаратов.
Сообщалось, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного вооружения.
Под Мариуполем противник обстреливал из ствольной артиллерии калибра 122 мм защитников Гнутово, Водяного и Широкино. А из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Чермалыка, Лебединского и Водяного.
В результате боевых действий один украинский воин погиб и еще трое получили ранения.
Чуть позже стало известно, что под Мариуполем погиб украинский морской пехотинец – старший матрос Федор Балахчи.
Напомним, одним из главных отличий АТО от ООС стало то, что украинским военным разрешено открывать ответный огонь безо долгих согласований.
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