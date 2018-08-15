ВСУ отомстили за смерть морпеха под Мариуполем: четыре боевика уничтожены, шестеро – ранены

Сегодня, 20:53

"Доктор Смерть" рассказал о новых потерях боевиков на Приморском направлении

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

Вчерашняя попытка противника обострить ситуацию под Мариуполем и атаковать позиции украинских военных обернулась для самих боевиков т.н. "ДНР" тяжелыми потерями. Они недосчитались четверых человек убитыми, еще шестеро – получили тяжелые ранения.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Twitter.

По его данным, вечером 14 августа из Донецка в оккупированный Новоазовск быстро выехали два хирурга и реаниматолог с набором противошоковых и обезболивающих препаратов.

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Сообщалось, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного вооружения.

Под Мариуполем противник обстреливал из ствольной артиллерии калибра 122 мм защитников Гнутово, Водяного и Широкино. А из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Чермалыка, Лебединского и Водяного.

В результате боевых действий один украинский воин погиб и еще трое получили ранения.

Чуть позже стало известно, что под Мариуполем погиб украинский морской пехотинец – старший матрос Федор Балахчи. 

Напомним, одним из главных отличий АТО от ООС стало то, что украинским военным  разрешено открывать ответный огонь безо долгих согласований.
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"Сегодня"

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