Боевики ударили по ВСУ из тяжелой артиллерии и минометов, но и сами несут ощутимые потери

За прошлые сутки, 14 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 46 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибра 152 мм, 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого (Луганское аправление); Светлодарска; Майорска и Зайцево (под Горловкой); Красногоровки, Опытного, Марьинки и Песков (под Донецком); Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино (на Мариупольском направлении).

Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибра 152 мм защитников Крымского, а калибра 122 мм – защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. По данным разведки, три оккупанта уничтожены, семь – получили ранения.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районах Новозвановки и Марьинки.

Напомним, сутками ранее, 13 августа, противник 41 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз – из тяжелого вооружения. В ответ ВСУ "пощипали" боевиков: двое были уничтожены, пятеро получили ранения.

А 12 августа, боевики почти в два раза увеличили число обстрелов, но понесли ощутимые потери. Противник 57 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в ответ один оккупант был уничтожен, шестеро – получили ранения.