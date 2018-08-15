На Донбассе погиб украинский морпех

Сегодня, 13:29

Командование ВМС выразило соболезнования родным и близким погибшего

Фото: Командование ВМС ВСУ
Фото: Командование ВМС ВСУ

В районе операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский морской пехотинец – старший матрос Федор Балахчи. Об этом сообщили в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб наш боевой побратим – морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за Родину", – говорится в сообщении.

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Также командование от имени всех военнослужащих Военно-морских сил выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

Напомним, за минувшие сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин погиб и еще трое получили ранения.

Также мы писали о том, что боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.

Кроме того, стоит напомнить о стягивании боевиками в оккупированный Донецк живой силы и военной техники. По мнению наблюдателей, эти перемещения могут свидетельствовать о подготовке провокаций со стороны оккупантов.
ВМС, Донбасс, ВСУ, погибший, морпех
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"Сегодня"

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