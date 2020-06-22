ВСУ понесли потери после минометного обстрела: подробности ночных боев

Противник пустил в ход запрещенное вооружение, но нарвался на ответный огонь

Оккупанты после вчерашних нарушений перемирия на Донбассе продолжили обстрелы и сегодня. Уже с начала текущих суток ранение получил боец украинской армии. Всего совершено 10 обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

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Военные отмечают, что большинство сегодняшних обстрелов пришлись на Луганское направление – ночью и под утро.

Трижды из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у Хутора Вольного.

Неподалеку Орехово оккупанты обстреляли позиции ВСУ дважды, использовав артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-е минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Из минометов 120-го калибра враг бил и по защитникам Новозвановки и Новотошковского, а вблизи Катериновки враг выпустил восемь 120-мм мин и атаковал со станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

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Кроме того, вражеский обстрел со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия пришелся на позиции ВСУ вблизи Попасной.

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На Донецком направлении около 08:00 утра оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкино.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один наш воин получил ранение. Подразделения Объединенных сил максимально жестко задействовали против оккупантов не запрещенные дежурные огневые средства, и в настоящее время надежно держат ситуацию под контролем. Потери противника уточняются", – сообщили в Минобороны.

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