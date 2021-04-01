Українська
$ 27,82
32,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

ВСУ попали под обстрел на Донбассе: ранен военный

1 апреля, 21:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сегодня были атакованы позиции ООС под Старогнатовкой, Водяным, Светлодарским, Луганским, Золотым-4 и Шумами

После суток без потерь позиции Объединенных сил на Донбассе вновь попали под обстрелы боевиков, в результате чего был ранен военнослужащий.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре ООС 1 апреля.

Всего с начала суток оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они использовали гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В частности, были атакованы позиции ООС вблизи населенных пунктов Старогнатовка, Водяное, Светлодарское, Луганское, Золотое-4 и Шумы, где на прошлой неделе погибли четверо военнослужащих. Обо всех этих случаях Украина сообщила представителям специальной миссии ОБСЕ.

В тренде
Боевики из пулеметов лупили по девушке: как медик спасла бойца под шквалом пуль

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное", – заявили в ООС.

Реклама

Напомним, что по данным главного управления разведки Министерства обороны Россия завершила подготовку оккупантов к наступлению вглубь территории Украины, чтобы расширить военное присутствие на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс война на Донбассе потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легких
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легкихУкраина
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у Зеленского
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у ЗеленскогоВласть
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязала
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязалаВласть
Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)
Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)Украина
Обострение на Донбассе: четверо военных ВСУ погибли, двое ранены
Обострение на Донбассе: четверо военных ВСУ погибли, двое раненыДонбасс
Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведка
Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведкаДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять