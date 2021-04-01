ВСУ попали под обстрел на Донбассе: ранен военный

Сегодня были атакованы позиции ООС под Старогнатовкой, Водяным, Светлодарским, Луганским, Золотым-4 и Шумами

После суток без потерь позиции Объединенных сил на Донбассе вновь попали под обстрелы боевиков, в результате чего был ранен военнослужащий.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС 1 апреля.

Всего с начала суток оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они использовали гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В частности, были атакованы позиции ООС вблизи населенных пунктов Старогнатовка, Водяное, Светлодарское, Луганское, Золотое-4 и Шумы, где на прошлой неделе погибли четверо военнослужащих. Обо всех этих случаях Украина сообщила представителям специальной миссии ОБСЕ.

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"Вследствие враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное", – заявили в ООС.

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Напомним, что по данным главного управления разведки Министерства обороны Россия завершила подготовку оккупантов к наступлению вглубь территории Украины, чтобы расширить военное присутствие на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Видео: Сегодня

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