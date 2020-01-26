ВСУ продолжают нести потери на Донбассе: двое погибших, двое травмированных

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Незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий погиб и один получил боевую травму", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Семь обстрелов по украинским позициям боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды неподалеку от Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета 8 выстрелов, рядом с Лебединским – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды у Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды неподалеку от Орехово – из минометов калибра 120 мм 3 мины и 82-мм миномета 4 мины, а также гранатометов различных систем, дважды рядом с н.п. Новотошковское – 8 мин с 120-мм миномета, неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

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Напомним, согласно данным штаба ООС, 25 января боевики также нанесли урон ВСУ. Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и применял снайперов.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе. Он четко дал понять, что те, кто стрелял в украинских военных, прощены не будут.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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