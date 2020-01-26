Боевики ударили из тяжелого вооружения – у ВСУ новые потери

Враг стрелял и на Луганском, и на Донецком направлениях

/ Фото: AFP

На Донбассе с начала текущих суток украинская армия понесла новые потери – в результате обстрелов со стороны боевиков погиб боец ВСУ, сообщили в Минобороны.

Так, по состоянию на 12:30 оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ВСУ. На Луганском направлении в районе 11:00 противник со стороны населенного пункта Березовское обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Орехово из 120-го миномета, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе Новотошковского также ударил из миномета калибра 120 мм.

На Донецком направлении с 7 часов утра оккупанты из станковых противотанковых гранатометов более часа вели огонь по позициям наших войск в районе Красногоровки.

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Кроме того, в 7:30 враг более часа вел обстрел из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Лебединского.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб", – заявили в Минобороны.

Напомним, согласно данным штаба ООС, 25 января боевики также нанесли урон ВСУ. Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и применял снайперов.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе. Он четко дал понять, что те, кто стрелял в украинских военных, прощены не будут.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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