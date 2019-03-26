ВСУ уничтожили пулеметчика и позицию боевиков: появилось видео

Украинские воины наказали противника за обстрелы метким попаданием в его укрепление

Фото: Facebook

ВСУ уничтожили пулеметчика и позицию боевиков: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9d6/04d/5c99d604d0799.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9d6/04d/5c99d604d0799.jpg 2019-03-26T09:36:00+02:00 Донбасс Украинские воины наказали противника за обстрелы метким попаданием в его укрепление

На Донбассе украинские военные жестко наказали противника, уничтожив их позицию метким выстрелом. Соответствующее видео выложил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, был уничтожен вражеский пулеметчик, который регулярно совершал обстрелы по украинским военным.

"Плюшка ватрушкам или пулеметчик убыл в "бригаду-200". В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком", – написал "Штирлиц".

Как сообщал штаб Объединенных сил, 25 марта пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Позиции украинской армии обстреливались врагом из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ – три оккупанта уничтожены. Но потери понесли и украинские защитники.

На днях "Штирлиц" уже показывал видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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