На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены

Из-за вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих

Фото: AFP

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg 2019-03-26T07:13:00+02:00 Донбасс Из-за вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки, 25 марта, пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"25 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, дважды применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов в районе Новомихайловки, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Старогнатовки и Красногоровки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены в районе Лебединского.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра в районе Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Новотошковского. Стрелковое оружие было применено вблизи Луганского.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив пятерых оккупантов", – рассказали в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 24 марта, пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.

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