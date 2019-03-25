ВСУ уничтожили "Урал" боевиков с боеприпасами: опубликовано видео
Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом
Украинские военные метким выстрелом уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами, а сам противник понес потери. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, боевикам осуществляли подвоз боеприпасов, но воины ООС прекратили этот процесс.
"Воинами ОС уничтожена одна единица военной техники "Урал", который осуществлял подвоз боекомплекта и вооружения на передовую российским оккупантам. Как видите, "осиное жало" легло искусно и филигранно как шар в лузу. По данным разведки один оккупант присоединился к "бригаде-200", – написал "Штирлиц".
Как сообщали в штабе Объединенных сил, 24 марта пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. По позициям украинской армии выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.
На днях "Штирлиц" показывал видео уничтоженного склада боеприпасов боевиков. После меткого попадания украинских воинов склад БК горел почти сутки, а огонь был виден издалека. Также в результате подрыва у врага были потери.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ уничтожили "Урал" боевиков с боеприпасами: опубликовано видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сорванная "Слива" и нефартовый "Грек": офицер ВСУ показал новых уничтоженных боевиков
Боевики из Славянска и Донецка вошли в состав "бригады 200", пишет Анатолий Штефан
Уничтожен предатель Украины "Рыжий": в ВСУ показали фото боевика
Украинские военные продолжают успешно ликвидировать и российских наемников, и любителей "русского мира"